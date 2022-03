Kerkgemeenschap zamelt in voor Oekraïne

Leuven RESTOTIP. Coquille & Caviar: het restaurant dat Leuven nog moest missen in het culinaire landschap

Lang niet eenvoudig om een restaurant te vinden in Leuven met de focus op visgerechten. Sinds kort is die lacune verleden tijd want zopas opende Coquille & Caviar de deuren in de Bondgenotenlaan. Op de kaart een ruim assortiment aan visgerechten, nota bene aan betaalbare prijzen, al moet je voor vis altijd een beetje dieper kijken in je portefeuille.

