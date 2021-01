Karima en Steve trouwden op laatste dag van het jaar: “Corona bracht ons nog dichter bij elkaar. We wilden niet langer wachten”

Kortenaken Gemeente­raads­lid pleit voor reflecte­ren­de huisnum­mers : “Hulpdien­sten kunnen zo kostbare tijd winnen”

21 december Gemeenteraadslid Patrick Vandijck (Open VLD) wil dat het gemeentebestuur aan alle Kortenaakse gezinnen een reflecterend huisnummer bezorgt. “Te vaak verliezen hulpdiensten kostbare tijd om de juiste woning te vinden, omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is” motiveert hij het voorstel dat hij tijdens de gemeenteraad toelichtte. “Corona doet ons nog meer het belang van gezondheid en veiligheid beseffen en in deze donkere dagen staan we nog eens extra stil bij de bereikbaarheid van onze woning in geval van nood” bedenkt gewezen burgemeester Patrick Vandijck. “Te vaak komt het voor dat de hulpdiensten kostbare tijd verliezen om de juiste woning te vinden, omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral ‘s nachts vormt die situatie een probleem”. Volgens het liberaal gemeenteraadslid kunnen reflecterende huisnummers een groot verschil maken en stelt hij aan de gemeenteraad voor om elk huisgezin hun reflecterend huisnummer ter beschikking te stellen. “Er zijn al gemeenten en steden, in Vlaanderen, die reflecterende huisnummers ter beschikking stellen en waar de inwoners samen met hun huisnummer instructies betreffende het aanbrengen in de bus kregen” besluit Vandijck.