Jeugddienst en gemeentelijke kinderopvang organiseerde met Glabbeek Zomert alweer 8 weken vakantiewerking voor 300 kinderen

“Op de laatste vrijdag van de vakantie organiseerden we op het dorpsplein in Bunsbeek aan de BKO ook traditioneel ons groot afscheidsfeest van de grote vakantie”, zegt jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “En daarnaast pakken we als jeugddienst opnieuw uit met een ruim aanbod van heel wat jeugdkampen. Ook dit jaar was het een gevarieerd aanbod met ruim 30 kampen voor onze allerjongste inwonertjes. Door een samenwerking met High-Five, digiplanet, vzw dansdroom en dansstudio step by step konden we dit jaar nog meer variatie in ons programma steken. De meeste kampen waren volzet en in totaal namen nog eens ruim 150 kinderen hieraan deel. Wij zijn als kleine gemeente enorm trots dat we onze talrijke gezinnen dit ruim en betaalbaar zomeraanbod kunnen blijven aanbieden voor ruim 300 kinderen. En we staan zoals steeds voor de volgende edities altijd open voor suggesties van de ouders en kinderen kunnen ook steeds hun leeftijdsgenoten in de kindergemeenteraad aanspreken met voorstellen die we kunnen meenemen in de toekomst.”