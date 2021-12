Jarne (27) kreeg super snelle booster: “Acht minuten na registratie op QVAX zat prik al in de arm”

Glabbeek/TienenHet zal je maar overkomen. Uit ‘verveling’ omdat je aan het wachten bent op iemand, je inschrijven op QVAX. Op zowat dezelfde tijd van de registratie rolt ook je uitnodiging binnen....Amper acht minuten later had Jarne De Schaepsmeester uit Glabbeek zijn boosterprik al in de arm. “Nooit gedacht dat het zò snel zou gaan.”

De boostercampagne schakelde overal in het land een versnelling hoger. Prikken, prikken, prikken is de boodschap van de overheid. Medewerkers en vrijwilligers in de vaccinatiecentra doen hun uiterste best. Aan hun enthousiasme zal het alvast niet liggen. Maar je kan je natuurlijk ook inschrijven op de QVAX, de online reservelijst voor je boosterprik. je kan je hierop inschrijven twee maand na je J&J of vier maand na je tweede prik Pfizer, Moderna of AZ. Als je een bericht (mail of sms) krijgt, moet je binnen de paar minuten reageren en laten weten of je die dag kan komen of niet. Reageer je niet tijdig, gaat je vaccin naar iemand anders en kom je terug op de reservelijst terecht.

Jarne had zijn uitnodiging voor vaccinatie nog niet ontvangen. “Afgelopen donderdag moest mijn vriendin langskomen voor haar booster. Terwijl ik zat te wachten in de wagen dacht ik er aan dat de termijn is teruggebracht naar vier maand. Tja, ik heb mijn tweede prik gehad op 6 augustus... net iets meer dan vier maand geleden. Dus om de tijd wat door te brengen, registreerde ik me op QVAX en vinkte eveneens de momenten aan waarop ik me beschikbaar kon stellen. Op hetzelfde moment dat ik de registratie in orde had gebracht, kreeg ik om 16.42 uur een mail en sms dat er een vaccin beschikbaar was. Ik moest wel reageren voor een bepaald voor 16.57 uur. Maar amper acht minuten na de registratie, om 16.50 uur zat de prik al in mijn arm” lacht Jarne die enkele minuutjes later, samen met zijn vriendin die het nog helemaal niet goed begreep hoe dit allemaal kon, naar buiten wandelde.

Volledig scherm Op zowat hetzelfde moment dat Jarne zijn registratie voltooide, liep er al een uitnodiging binnen.... © Bollen

Gevaccineerd voor dat je uiterlijk moet bevestigen... dat heeft men in het vaccinatiecentrum ook nog niet gezien. Hoeveel toeval kan je hebben . “Tja, die man zat écht wel vlakbij. Die stond gewoon op de parking” lacht Stefan Martens, verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum. “Neen, mensen kunnen zich niet spontaan in het centrum aanmelden voor hun booster, maar wel via de QVAX-lijst. Wij werken met dat systeem, en dagelijks proberen we hier ook zoveel mogelijk mensen van te boosteren. Dat het effectief werkt, daarvan is Jarne het grootste bewijs.”

Wie zijn kans wil wagen om nog dit jaar een booster te versieren, schrijft zich best in op de reservelijst van QVAX. In het vaccinatiecentrum aan de Goossensvest in Tienen prikt men nog volop maandag, dinsdag en woensdag van dit jaar. Wie weet wordt jij één van die dag opgeroepen via de QVAX-lijst.

