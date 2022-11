In juni 2023 start de bouw van het nieuw waterzuiveringsstation

“Na de bouw van het waterzuiveringsstation in de Dorpsstraat in deelgemeente Kapellen, gaan we in juni 2023 van start met de bouw van het tweede waterzuiveringsstation op de hoek van de steenweg N29 met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek”, zegt schepen van milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “We realiseerden onder Dorpspartijbeleid op amper 10 jaar tijd al maar liefst 7 van de 9 collectoren. Op deze collectoren worden de nieuwe gescheiden rioleringen aangesloten die we intussen al in 18 straten hebben aangelegd en deze legislatuur nog in 8 straten zullen aanleggen. En volgende legislatuur krijgen nog eens 15 straten een gescheiden rioleringsstelsel. Glabbeek is met deze forse investeringen vandaag één van de actiefste gemeenten in Vlaanderen op vlak van waterzuivering in combinatie met heel wat openbare werken. Doordat we al 10 jaar hoog inzetten op het aantrekken van subsidies in combinatie met dossierkennis en inzet zullen we deze klus geklaard hebben op amper twee legislaturen, terwijl er veel gemeenten nog moeten aan beginnen ondanks Europa het in 2027 verplicht. Door fors te investering in waterzuivering investeren we niet alleen in het milieu, maar ook in de gezondheid van onze inwoners.”