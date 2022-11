In 2023 stijgt alweer geen enkele (verdoken) gemeentebelasting (en dat al 10 jaar...)

GlabbeekGeen enkele gemeentebelasting is de voorbije tien jaar in Glabbeek gestegen. En ook in 2023 zal er geen gemeentebelasting stijgen. Op 1 januari 2023 laat Ecowerf wel de tarieven voor afvalophaling en de gemeentelijke containerparken stijgen. Maar net zoals bij de prijsstijgingen voor afval in 2015 en 2020 zal Glabbeek ook deze in 2023 niet doorrekenen aan zijn inwoners.

Meer zelfs, dit jaar maakte Glabbeek het afvalcontainerpark quasi volledig gratis voor alle inwoners. “We zijn één van de weinige gemeenten die niet werkt met de duurdere DifTar-huisvuilophaling. En we lieten de voorbije jaren ook nog geen enkele gemeentebelasting verdoken stijgen via de afvalfactuur of andere gemeentelijke retributies”, geeft burgemeester Peter Reekmans mee.

Opcentiemen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn in Glabbeek ruim 25% goedkoper dan in de meeste gemeenten in de regio. Hierdoor is een huis bezitten in Glabbeek veel goedkoper dan in quasi alle omliggende gemeenten. Een vergelijking van de gemeentelijke opcentiemen (onroerende voorheffing) met enkele aanpalende gemeenten: Glabbeek: onroerende voorheffing 756 opc, Tienen: 982 opc, Kortenaken: 929 opc, Linter: 920 opc, Bekkevoort: 882 opc en Tielt-Winge: 850,13 opc

De personenbelastingen (APB) zijn in Glabbeek 8% en al bijna 30 jaar ongewijzigd. Maar ook een huwelijk, grafconcessie, bestuurlijke documenten, stedenbouwkundige documenten, … zitten in Glabbeek al tien jaar op het allerlaagste niveau in de regio.

Lagere belastingdruk

“De lage gemeentelijke belastingdruk in Glabbeek zorgt ervoor dat het leven voor een gemiddeld gezin op jaarbasis al snel 200 tot 350 euro goedkoper is in vergelijking met wat gezinnen in de meeste gemeenten moeten betalen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “We handhaven de belastingen op hetzelfde niveau omdat het leven al duur genoeg is en ons land al wereldkampioen is op vlak van belastingen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.