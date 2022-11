In 2023 heeft Glabbeek 23 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen

Er staan vandaag al publieke laadpalen aan het gemeentehuis, OCMW en het dorpsplein in Attenrode. In de loop van 2023 komen er in totaal 23 publieke oplaadpunten in alle deelgemeenten. De gemeente zal bovendien al deze laadpalen voorzien van groene energie die afkomstig is van de 680 zonnepanelen die op de daken van de gemeentelijke gebouwen worden geplaatst. Aan elke laadpaal kunnen telkens twee voertuigen tegelijk opladen.

“We waren en zijn één van de eerste landelijke gemeenten die echt werk maken van het stimuleren van een modal shift met andere vervoersmodi. Zo waren we de eerste landelijke gemeente die Mobipunten realiseerden en voerden we in 2018 als één van de eersten in de regio autodelen in. Omdat de hogere overheid tegen 2025 vooral inzet op elektrische voertuigen, gaan we volgend jaar in al onze deelgemeenten tijdig publieke laadpalen voor elektrische voertuigen bijplaatsen. Momenteel hebben we reeds 3 oplaadpunten in ons dorp en in totaal zullen er in 2023 maar liefst 23 laadpalen staan in alle deelgemeenten. Gans dit project kadert in ons gemeentelijk klimaatactieplan 2030 waarmee we als gemeente de CO2-uitstoot helpen verminderen”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).