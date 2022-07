Ideale temperaturen voor fiets- en wandeltochten

Leuven/Hageland Van je favoriete Ketnethel­den tot paintbal­len met vrienden: 7 fijne activitei­ten voor een zalige zomervakan­tie in Leuven en het Hageland

De zomervakantie is aangebroken. Twee maanden lang mag de boekentas in de kast en ligt er geen huiswerk te wachten. Maar wat moet je dan doen met al die vrije tijd? Onze redactie helpt je verder met zeven leuke activiteiten voor kinderen die deze zomer op de planning staan in Leuven en het Hageland. Van bootje varen in de Dijle tot lekker relaxen in Diest, laat je inspireren door onze tips.

30 juni