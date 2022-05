Het nieuwe schooljaar start op 1 september met een recordaantal leerlingen in de gemeenteschool

“Toen ik 10 jaar geleden als burgemeester de bevoegdheid onderwijs kreeg was mijn absolute prioriteit een nieuwe moderne gemeenteschool te realiseren. Op amper één jaar tijd kreeg ik toen het subsidiedossier rond zodat we in 2014 al van start konden gaan met de bouw van de nieuwe kleuterschool, turnzaal en een nieuwe speelplaats met een multifunctionele sportkooi in kunstgras”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “In 2016 was de nieuwbouw klaar en volledige buitenomgeving van de schoolsite vernieuwd. En tot verleden jaar investeerden we ook fors in de vernieuwing van nieuw klasmeubilair en het digitaliseren van onze school. Na 10 jaar fors investeren is onze gemeenteschool vandaag een absoluut pareltje in de ruime regio. Dat we volgend schooljaar maar liefst 300 kinderen mogen verwelkomen in onze school toont duidelijk aan dat onze investeringen renderen. Ik ben enorm fier dat ik de voorbije 10 jaar met de Dorpspartijmeerderheid deze prachtige nieuwe moderne gemeenteschool kon realiseren.”