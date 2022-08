Herstellingswerken gaslek zorgen voor spektakel

“Wij hebben meteen de hele site laten ontruimen en de straat laten afsluiten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Ook het personeel is in alle kalmte naar buiten gegaan. Het toeval wil dat het gemeentehuis op maandagavond open is voor het publiek en daarom waren er nogal wat mensen aanwezig. De brandweer was heel snel ter plaatse omdat ook een paar burgers meteen hen hadden gealarmeerd. Het gedeelte van de leiding wat het lek zich voordeed, werd tijdelijk buiten dienst. “De burgemeester stelt zich wel vragen bij hoe het ongeval gebeurde; de gasleidingen blijken niet echt diep te liggen. “Ze steken amper 70 cm in de grond en dat is toch niet heel diep. Een ongeluk is zo snel gebeurd. Het is iets waarmee wij toch in de toekomst gaan rekening houden.”