Heraanleg Craenenbroekstraat: fase 2 start op 2 mei

Lenterecep­tie voor alle inwoners

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit om te klinken op 2023 en de lente op zaterdag 29 april 2023 van 17 tot 20 uur. “We organiseerden vorig jaar voor de eerste maal een lentereceptie en dat was een groot succes”, vertelt burgemeester Kristof Mollu. “We trakteren al onze inwoners op drankjes en een frietje. Er is ook kinderanimatie en een muzikale noot van coverband Field Street One voorzien.”