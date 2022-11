Graven van alle oorlogsslachtoffers in Glabbeek worden beschermd als lokaal erfgoed: “Meer respect en aandacht is noodzakelijk”

Verankering als lokaal erfgoed

Glabbeek vindt dat meerdere overheden in België, waaronder ook heel wat gemeentebesturen, veel te weinig aandacht hebben voor onze oorlogsslachtoffers. “Ik ben daarom uitermate fier dat Glabbeek één van de eerste gemeenten is die in zijn kerkhovenreglement de volledige bescherming verankerd van de graven van alle gesneuvelde soldaten, oud-strijders, verzetsstrijders, politieke gevangenen en gedeporteerden naar de concentratiekampen als lokaal erfgoed”, vervolgt burgemeester Peter Reekmans. “Want ook op onze kerkhoven zijn er in het verleden onder vroegere gemeentebesturen spijtig genoeg meerdere van deze graven verloren gegaan omdat ze niet beschermd waren. En vandaag verdwijnen er nog steeds graven van oorlogsslachtoffers omdat sommige gemeenten er gewoonweg geen aandacht voor hebben of niet mee bezig zijn. Voor mij als burgemeester is het onaanvaardbaar dat het graf van inwoners die hun leven gelaten hebben voor onze vrijheden van vandaag in de toekomst nog zou kunnen verdwijnen. Maar ook een degelijk onderhoud van onze kerkhoven gans het jaar door is daarom in Glabbeek als hoogste vorm van respect absoluut prioritair beleid. Op de gemeenteraad van 17 november keuren we daarom een nieuw begrafenisreglement goed dat de volledige bescherming van alle oorlogsslachtoffers uit ons dorp definitief verankerd als lokaal erfgoed. Respect voor al diegenen die stierven tijdens de twee wereldoorlogen is namelijk veel meer dan enkel een bloemenkrans gaan leggen aan de oorlogsmonumenten op 11 november.”