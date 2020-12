Gratis strooizout verkrijgbaar bij gemeente voor alle inwoners

Tienen Op stap in RZ Heilig Hart Tienen met zorgmana­ger Sonja Krawinckel: “Medewer­kers moeten nu soms plots dingen doen die ze al járen niet meer hebben gedaan”

23 november Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in België mag dan wel lichtjes blijven dalen, in de ziekenhuizen is het al maanden alle hens aan dek. Dat is in het RZ Heilig Hart Tienen niet anders. Niet enkel dokters en verplegers krijgen er te maken met Covid-patiënten, maar élke medewerker draait er op volle kracht in de strijd tegen het virus. Onze reporter Kristien Bollen kijkt twee weken lang binnen in het ziekenhuis, en laat zich leiden door de verhalen van artsen, verpleging, ondersteunend personeel en patiënten.