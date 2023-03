“Graffiti, gebroken glas en kapotgesneden kunstgras”: burgemeester Glabbeek is vandalisme beu en neemt drastische maatregelen

Vader (51) en dochter (19) lanceren benefietac­tie voor slachtof­fers aardbeving: “Toon je hart en krijg een mooi kleding­stuk in de plaats”

Jelena Debbaut (19) uit Zoutleeuw is gebeten door mode. Niet moeilijk: haar ouders Ann en Bart zijn eigenaars van herenkledingzaak De Gouden Schaar in Tienen. Nu lanceert ze samen met haar vader Bart (51) een pop-upwebshop met hoodies en T-shirts waarvan de opbrengst integraal naar de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaat.