Glazuurparking wordt vernieuwd tot een moderne dorpsparking

Op de gemeenteraad van februari werd de erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik van 30 jaar voor de parking unaniem goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen keurde maandag de plannen voor de nieuwe parking goed. “Binnenkort gaan we de aanbesteding voor de werken opstarten zodat de heraanleg kan uitgevoerd worden in de volgende Paasvakantie. Voor de heraanleg dienden we rekening te houden met schoolvakanties en reserveringen in zaal Glazuur”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

“Omdat de Glazuurparking al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar vooral ook enorm belangrijk is als stapspotparking voor het brengen en ophalen van de kinderen van de gemeenteschool gaan we als gemeentebestuur investeren in een grondige heraanleg van de deze parking. Maar om deze investeringskost van ruim 60.000 euro te kunnen financieren werd er hiervoor eerst een erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik afgesloten worden tussen de gemeente, de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw Glazuur. De heraanleg is bovendien ook absoluut nodig, want de dolomiet van de parking veroorzaakt heel wat stof en de parking zit al jaren vol putten. We kiezen voor de heraanleg uiteraard voor waterdoorlatende materialen en intussen is de ontwerper klaar met het uitvoeringsplan voor de herinrichting en verfraaiing van de volledige parking. Doordat we rekening dienden te houden met schoolvakanties en reserveringen van zaal Glazuur staat de heraanleg gepland in de Paasvakantie volgend jaar”, besluit Reekmans.