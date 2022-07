Glabbeek Wandelt 2022 was met 3.428 deelnemers een absolute topeditie

Door de samenwerking met de fruitveiling en heel wat lokale handelaars deelt men elke wandeling gratis gezonde lekkernijen uit. Maar ook de lokale verenigingen en middenstanders worden betrokken in de organisatie. Eveneens is de tombola op het einde van elke wandeling elke donderdagavond een vaste waarde. Wekelijks gaan de opbrengsten van de drank naar een lokale horecazaak of een vereniging die voor de uitbating zorgen van de bar na het evenement. Op donderdag 7 juli werd de editie 2022 muzikaal afgesloten in zaal Glazuur, deze editie was met 3.428 deelnemers een absolute topeditie.