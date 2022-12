Glabbeek slaagt waarin weinige gemeenten vandaag nog in slagen:“We versterken onze gemeentefinanciën ondanks de crisis”

“Bovendien zijn de gemeentebelastingen in Glabbeek de voorbije 10 jaar niet gestegen, waardoor de totale gemeentelijke belastingdruk in Glabbeek één van de allerlaagste in de ruime regio is. Wij kunnen deze legislatuur ons fors investeringsbeleid in Glabbeek gewoon verder zetten en zullen bovendien op het einde van de legislatuur zelfs meer in de gemeentelijke spaarpot hebben zitten dan bij het begin van de legislatuur. Wij zijn dan ook uitermate fier dat we deze straffe begroting in crisistijden kunnen presenteren. Want het enige recept voor dit goed bestuur in Glabbeek = de tering naar de nering zetten in crisistijden en het recordbedrag aan subsidies dat we al sinds 2013 naar ons dorp kunnen halen voor heel wat investeringen. Daarom blijven we ons fel verzetten tegen de enorme stijging van de uitgaven van de brandweerzone (stijging uitgaven op amper 3 jaar met 39%). De voorzitter van de brandweerzone die tevens burgemeester van Overijse is heeft mij dus geen lessen in financieel beleid te geven. Want ook in haar gemeente is het blijkbaar financieel een boeltje, anders moet je de gemeentebelastingen niet met 20% verhogen zoals in Overijse nu het geval is. Ik blijf strijden tegen overheden waar onverantwoordelijke politici aan het roer staan die jaarlijks meer willen uitgeven dan men inkomsten heeft.”