Glabbeek plaatst versneld zonnepanelen door stijgende energiefactuur: “Gemeenten die nu niet voor hernieuwbare energie kiezen, zullen zich in de toekomst blauw betalen”

“Vorig jaar betaalden we nog in totaal 27.750 euro aan stroom, maar met de huidige prijzen wordt de gemeentelijke elektriciteitsfactuur nu al geraamd op maar liefst 74.350 euro”, zegt schepen van Energie Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

“Eerder plaatsten we al zonnepanelen op de daken van de nieuwe kleuterschool en de gemeentelijke sporthal. Maar nu gaan we ook versneld zonnepanelen leggen op de daken van het nieuw gemeentehuis, de lagere school, het huidige OCMW-gebouw, het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang en GC De Roos. Doordat het verbruik van elektriciteit in de gemeentelijke gebouwen grotendeels overdag is, kunnen we met zonnepanelen bijna volledig zelf voorzien in onze eigen elektriciteitsproductie.”

Huurkoop

“We gaan hiervoor in zee met het Vlaams Energiebedrijf en kiezen voor een slimme huurkoop van de zonnepanelen, waardoor deze toch wel prijzige investering in duurzame energie amper weegt op de gemeentefinanciën. Het gebouw van de lagere school heeft een plat dak waardoor we hier heel wat zonnepanelen kunnen bijplaatsen en samen met de zonnepanelen die al geplaatst werden op het gebouw van de kleuterschool kunnen we bijna volledig zelf gaan voorzien in de productie van elektriciteit voor onze gemeenteschool. Maar ook één zijde van het lange dak van de buitenschoolse kinderopvang leent zich perfect voor de plaatsing van heel wat zonnepanelen, waardoor we ook voor dit gebouw kunnen voorzien in de productie van onze eigen elektriciteit.”

Muziekschool

“Op het dak van GC De Roos en de nieuwe daken van het gemeentehuis kunnen we ook voldoende zonnepanelen plaatsen, waardoor we hier eveneens quasi volledig onze eigen elektriciteit kunnen gaan produceren. En na de zomervakantie wordt het dak van het huidig OCMW-gebouw vernieuwd en voorzien van zonnepanelen langs één zijde. Met deze zonnepanelen kunnen we voorzien in elektriciteit voor de aanpalende loods van de dienst openbare werken en de gemeentelijke muziekschool, die na de verhuis van het OCMW zijn intrek neemt in het huidig OCMW-gebouw. De huidige energiecrisis dwingt ons deze investeringen versneld te doen, want gemeentebesturen die nu niet de omslag maken naar hernieuwbare energie zullen zich in de toekomst blauw betalen aan elektriciteit”, besluit de schepen.

