Glabbeek plaatst 680 zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen: “Volledig energieneutraal worden”

“Op jaarbasis is het elektriciteitsverbruik van al deze gemeentelijke gebouwen in totaal 255 Mwh met een kostprijs van ruim 70.000 euro per jaar. Door de plaatsing van 680 zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen gaan we evenveel elektriciteit kunnen opwekken als ons verbruik, waardoor we onze gemeentelijke gebouwen energieneutraal kunnen maken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Het aantal zonnepanelen per gebouw: Hangaar 44 en het OCMW-gebouw (392 panelen), gebouw lagere school (188 panelen), gemeentehuis (46 panelen), GC De Roos (44 panelen) en het BKO-gebouw (10 panelen). En samen met de zonnepanelen worden er ook 11 extra oplaadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst waarvan de energieopwekking ook zal gebeuren met enkel groene elektriciteit via de zonnepanelen. Als gewezen Vlaams parlementslid en lid van de parlementscommissie energie kent burgemeester Peter Reekmans de energiemarkt zeer goed. Zijn expertise zorgt er nu voor dat Glabbeek heel snel kan schakelen om haar gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken, een doordachte investering die niet alleen de gemeentefinanciën, maar ook het milieu ten goede komt.”

Milieuvriendelijk

“We kiezen als gemeentebestuur bewust voor een huurkoop van de zonnepanelen en laadpalen gedurende 15 jaar. De kostprijs van deze huurkoop is 30.000 euro per jaar. De 680 zonnepanelen en laadpalen zorgen voor een opbrengst van ruim 100.000 euro aan groene elektriciteit op jaarbasis. Hierdoor maken we al deze gemeentelijke gebouwen energieneutraal, waarbij het elektriciteitsverbruik in de gebouwen op jaarbasis op nul uitkomt en tegelijk zorgt voor een jaarlijkse besparing op onze gemeentelijke elektriciteitsfactuur van 70.000 euro”, aldus de burgervader. “Tegelijk financieren we op 15 jaar ook de volledige investering met onze opbrengsten aan groene elektriciteit. En deze investering is bovendien ook zeer milieuvriendelijk waarmee we als gemeente onze CO2 uitstoot met maar liefst 140.000 kg per jaar zullen laten dalen. We hebben als gemeente dit dossier met de nodige dossierkennis samen met energiebedrijf Enbro uitgewerkt. Het contract zal volgende week door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd worden en we dit project zelfs binnen de 6 maanden zullen realiseren. We hebben als gemeente hier de voorbije weken heel wat energie in gestoken om dit project versneld te kunnen realiseren, omdat de hoge energieprijzen namelijk ook zwaar wegen op het gemeentebudget van een kleine gemeente als de onze.”