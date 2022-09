Glabbeek organiseert in oktober opnieuw een groepsaankoop stookolie

GlabbeekDe gemeente Glabbeek organiseert volgende maand opnieuw een groepsaankoop voor stookolie. “Als Dorpspartijmeerderheid gingen we enkele jaren geleden van start met groepsaankopen stookolie voor onze inwoners via het OCMW. Via deze gezamenlijke aankoop die we drie keer per jaar organiseren (in januari, mei en oktober) bedingen we steeds fikse kortingen voor onze inwoners.”