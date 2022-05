Glabbeek on Stage strikt Mama’s Jasje

Aarschot RESTOTIP. Brasserie Viertap: Belgische keuken van grote kwantiteit en prima kwaliteit

De naam ‘Viertap’ doet ongetwijfeld al een belletje rinkelen. Toch hebben we het hier niet over de discotheek - die de deuren sloot in 2000 -, maar over een nieuwe brasserie. Deze nieuwe eetgelegenheid opende op 18 april de deuren in Rillaar. Op de kaart? Belgische keuken aan democratische prijzen. “Het is altijd mijn stempel geweest om te veel te geven”, vertelt eigenaar Olivier Bömer.

29 april