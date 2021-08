Glabbeek omzeilt nieuw goederenrecht: "Als Wetstraat absurde bric-à-brac wetgeving maakt, houden wij die tegen”

Glabbeek Schade door waterover­last: melden bij Vlaams Rampen­fonds

28 juli In het verleden moest de gemeente een aanvraag tot erkenning als ramp indienen. Deze regeling is aangepast en nu moet de schadelijder zelf een melding van schade doen bij het Vlaams Rampenfonds. Dat kan zowel voor particulieren, landbouwers, organisaties of ondernemers van pas komen in het kader van een eventuele schadevergoeding.