Glabbeek laat digitale reconstructies van alle deelgemeenten in de 18de eeuw maken

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De reconstructies geven een duidelijk beeld van de bebouwing in de dorpskernen van Bunsbeek, Glabbeek, Zuurbemde, Attenrode, Wever en Kapellen in de 18de eeuw en zijn gebaseerd op de historische ‘Ferraris’-kaart gemaakt tussen 1771-1778 in opdracht van het Oostenrijks bewind. Op deze manier brengen we de geschiedenis van al onze deelgemeenten tot bij onze inwoners op een vernieuwende manier. Het maken van digitale reconstructies is een nieuwe aanpak binnen de archeologie en bijgevolg bestaan er nog maar weinig reconstructies van Vlaamse dorpen die gebaseerd zijn op de Ferraris-kaart. Maar in Glabbeek hebben we nu als één van de eerste gemeenten een mooi beeld van onze dorpen tijdens de 18de eeuw.”