Glabbeek is tegen 2025 volledig klaar met waterzuivering

“Eén werd gebouwd in Kapellen in de Dorpsstraat op de grens met Kersbeek-Miskom en is sinds 2015 operationeel en het tweede waterzuiveringsstation wordt in 2023 gebouwd op de hoek van de steenweg N29 met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek”, zegt schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “We realiseerden onder Dorpspartijbeleid intussen al 7 van de 9 collectoren en momenteel is een aannemer bezig met een doorsteek van de collectoren onder de steenweg N29 zodat deze binnenkort met het nieuw waterzuiveringsstation kunnen verbonden worden. Tussen 2023 en 2024 start de aanleg van de laatste 2 collectoren. En tegelijk investeren we ook in de vernieuwing van (gescheiden) rioleringen in heel wat straten, die aangesloten worden op de collectoren. Samen met de rioleringswerken investeren we ook in heel wat maatregelen tegen wateroverlast, nieuwe straten en fietspaden. Glabbeek is met deze forse investeringen vandaag één van de actiefste gemeenten in Vlaanderen op vlak van openbare werken. Europa verplicht deze waterzuivering tegen 2027, in Glabbeek zullen we tegen 2025 volledig klaar zijn.”

Overzicht en timing collectoren:

Gescheiden rioleringsstelsel

“Intussen hebben we al gescheiden rioleringsstelsels gerealiseerd in 12 straten van onze gemeente”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “En momenteel zijn de subsidiedossiers voor 13 straten volledig klaar en/of in uitvoering zodat hier nieuwe riolering samen met de vernieuwing van de weginfrastructuur zal kunnen uitgevoerd worden tegen 2024. Dankzij ons doordacht wegenmeerjarenplan 2013-2025, konden we net een enorm bedrag aan subsidies naar Glabbeek halen, waardoor onze gemeente vandaag zelfs één van de actiefste gemeenten op vlak van investeringen in rioleringen en openbare werken is. De totale kostprijs van deze investering tussen 2013 en 2025 is 14 miljoen euro, die we met maar liefst 10 miljoen euro Vlaamse subsidies realiseren. Op amper 10 jaar zorgen we tegen 2025 dus niet alleen voor heel wat investeringen in nieuwe rioleringen, maatregelen tegen wateroverlast, wegen, voet- en fietspaden maar investeren we net ook in een gezondere duurzame gemeente met afvalwater dat niet meer ongezuiverd in de beken en grachten terecht komt. Doordat we al jaar hoog inzetten op het aantrekken van subsidies kunnen we deze klus klaren op amper twee legislaturen, terwijl er veel gemeenten nog moeten aan beginnen en Europa het in 2027 verplicht.”