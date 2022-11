Glabbeek is ook dit jaar de uitvalbasis voor 26ste editie van de veilig gratis vervoeractie van oud op nieuw

”In 2015 nam ik samen met onze burgemeester de organisatie van dit lovenswaardig initiatief mee in handen en zorgden we ervoor dat deze samenwerking van de JAT event drivers en de buurgemeenten kon blijven bestaan”, zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij). “Ook dit jaar kunnen we dit veilig vervoer alweer voor de 26ste keer gratis aanbieden aan alle inwoners in de regio. Naast Glabbeek nemen de gemeenten Tienen, Boutersem, Linter, Zoutleeuw en Hoegaarden deel aan deze lovenswaardige actie. Deze actie voor veilig verkeer tijdens oud op nieuw kost elke deelnemende gemeente 0,12 euro per inwoner. Jaarlijks maken ruim 2.500 personen gratis gebruik van de actie.”