Glabbeek hoeft waarschijnlijk toch geen dwangsom van 45.000 euro te betalen voor ‘trage weg’: “We laten het niet toe om in onze gemeentekas te komen graaien”

GlabbeekDe gemeente Glabbeek werd recent veroordeeld voor het betalen van een dwangsom van 45.000 euro in een geschil rond een ‘trage weg’. Maar met dank aan een ministerieel besluit, waardoor de voetweg nu met terugwerkende kracht al afschaft was eind 2021, is de kans bestaande dat die dwangsom vervalt. Met een naar eigen zeggen “ijzersterk dossier” gaat de gemeente dan ook in beroep. “Het is de gemeente die moet schrik hebben, want zij worden bedreigd met dwangsommen. Voor mij is het een nuloperatie”, reageert voetwegenactivist Marc Van Damme.