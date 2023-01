Glabbeek gaat zoutsilo met laadkaai plaatsen aan gemeenteloods

Eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Onze strooidiensten leveren al jaren prachtig werk in ons dorp en we zorgen er als gemeente door een goede opvolging van de weerberichten steeds voor dat ze vooral steeds tijdig uitrijden om de wegen bij sneeuw en gladheid maximaal veilig te kunnen houden. Maar tot vandaag moeten we de strooiwagens nog steeds laden met een heftruck met schop. Deze voorbereidingen nemen vaak heel wat tijd in beslag, daarom beslisten we om een zoutsilo met laadkaai te plaatsen waardoor we in de toekomst veel sneller de strooiwagens kunnen laden. Met deze investering kunnen we bij slecht winterweer veel sneller bijladen, waardoor we nog sneller onze strooirondes in elke straat kunnen afwerken.”