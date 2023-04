Glabbeek gaat voor energieneutraliteit en installeert 774 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: “Jaarlijkse besparing van 70.000 euro op de energiefactuur”

1,5 jaar geleden namen Rik en Klaas (allebei 26) hun stamcafé De Flater over: “Het heeft alle verwachtin­gen overtrof­fen”

“Het voelt als thuiskomen.” Dat waren anderhalf jaar geleden de woorden van Rik Terlyn en Klaas Schobre (beiden 26) toen ze café De Flater overnamen. De een is nog bezig aan zijn thesis, de ander werkt ook als leerkracht. Wij gingen eens horen hoe hun eerste effectieve jaar als café-uitbater verlopen is. Een erg leerrijke periode, zo blijkt, al ging het soms ook met vallen en opstaan. “Tot een paar maanden geleden kwamen we hier soms aan en dachten we: ‘wat is hier gebeurd?’”