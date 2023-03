Glabbeek en Middelkerke houden bloemenhulde voor soldaat Jeroom Roye uit Middelkerke

Op 18 augustus 1914 was de 21-jarige soldaat Jeroom Hendrik Roye afkomstig uit (Westende) Middelkerke één van de 30 militaire slachtoffers die omkwam bij de verdediging van Bunsbeek. Soldaat Roye was metselaar en nam in 1912 dienst in het Belgische leger. Hij was soldaat 2 klasse (stamnummer 122/57862) en diende bij het Belgische 22ste linieregiment dat naar onze streek werd gestuurd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd aanvankelijk begraven in het massagraf onder de grote Linde in de Lindestraat in Bunsbeek en in 1916 kreeg hij een apart graf op het militair kerkhof van Sint-Margriete-Houtem (graf 162). Bijna 109 jaar later zullen de burgemeesters Jean-Marie Dedecker en Peter Reekmans samen met delegaties van de gemeentebesturen van Middelkerke en Glabbeek een bloemenhulde houden aan het oorlogsmonument in de Lindestraat in Bunsbeek en aan het graf van Jeroom Roye op het militair kerkhof van Sint-Magriete-Houtem. Op 18 augustus 2019 brachten beide gemeentebesturen ook al een bloemenhulde aan het oorlogsmonument in Westende waar ook soldaat Jeroom Roye zijn naam op staat tijdens het bezoek van de inwoners van Glabbeek aan Middelkerke.