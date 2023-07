Glabbeek blijft waakzaam voor illegale raveparty’s: “Zeecontainers blijven nog weken staan”

De aangekondigde illegale raveparty is in de nacht van vrijdag op zaterdag begonnen op het Groot Schietveld in Brecht én onder een brug in Oud-Heverlee. Niet in Glabbeek dus, zoals eerder werd gedacht. Toch was dat duidelijk eerst het plan volgens de federale politie en Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans. Het gemeentebestuur bleef niet bij de pakken zitten en schoot donderdag al in actie. “Dat men een illegale raveparty wilde organiseren op het voormalig militair domein in Attenrode-Wever wisten we eigenlijk al van woensdagavond”, vertelt Reekmans. “Dan kan je twee dingen doen: niets en afwachten of maatregelen nemen.”