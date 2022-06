Glabbeek blijft financieel gezonde gemeente: “Doordacht besturen en enorm veel subsidies naar ons dorp blijven halen”

“Deze jaarrekening van gemeente + OCMW + AGB sloot alweer met een sterk positief resultaat af”, stelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De autofinancieringsmarge in de gemeentebegroting voor 2021 was zoals we al sinds 2013 doen, slechts voorzichtig geraamd met een klein overschot. De jaarrekening 2021 geeft ons nu de definitieve cijfers van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar en hieruit blijkt dat het overschot veel groter is en maar liefst 1.558.164 euro meer bedraagt dan we geraamd hadden in de begroting.”