Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Glabbeek vandaag

Jonathan Holslag lanceert eigen partij in Tienen: “Samenwer­ken met burgemees­ter is niet mogelijk”

Hij zwoer nooit in de politiek te zullen stappen, maar volgens Jonathan Holslag was er geen andere optie meer. De bekende professor internationale politiek komt nu met zijn eigen partij ‘Durf’ op de proppen, waarmee hij volgend jaar zal deelnemen aan de verkiezingen in Tienen. En de ‘apolitieker’ heeft enkele wel héél opvallende regels: “Na één termijn moet de burgemeester de fakkel doorgeven.”