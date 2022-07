Gemeenteraad keurt restauratiedossier kerk Zuurbemde goed

“Glabbeek is nu eenmaal een kerkendorp dat letterlijk ontstaan is in de verschillende deelgemeenten rond de kerktoren” zegt schepen van kerkfabrieken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Het conserveren van kerkelijk erfgoed heeft voor het huidig gemeentebestuur niets te maken met al dan niet gelovig of niet-gelovig zijn. Wij investeren als gemeentebestuur bewust in het conserveren van heel wat waardevolle gebouwen in onze gemeenten en met het restauratiedossier van deze beschermde kerken zorgen we dat we voor het einde van deze legislatuur hiervoor alweer een fors bedrag aan Vlaamse erfgoedsubsidies naar onze gemeente zullen halen. Want laten we eerlijk zijn, zonder deze erfgoedsubsidies zouden we als kleine gemeente deze forse investeringen in ons kerkelijk erfgoed niet kunnen realiseren.”