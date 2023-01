Gemeenteraad keurt eerste meerjarenplan goed voor kerkfabriek Sint-Franciscus

“Glabbeek is een kerkendorp met 6 kerken in alle deelgemeenten, maar enkel de kerk van Kapellen wordt nog wekelijks voor de eredienst gebruikt”, vertelt gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij). “Toch is de kostprijs voor het onderhoud en de exploitatie van al de andere kerken, die nog amper gebruikt worden, even duur voor de gemeente. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de kerken in Glabbeek door zes parochies met aparte kerkbesturen beheerd werden. Doordat deze onlangs samengevoegd werden tot één kerkfabriek zal het gemeentebestuur de komende jaren veel minder moeten bijpassen voor de tekorten van de werking van de kerken in onze gemeente. Want al de aparte kerkbesturen hadden ook heel wat eigen financiële middelen die volledig versnipperd zaten en hierdoor geen rendement konden opbrengen. In totaal hebben de kerkbesturen samen maar liefst 673.162,29 euro dat al jaren zonder enig rendement op zichtrekeningen stond.”