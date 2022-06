Gemeenteraad keurt dossier riolering- en wegenwerken in Langstraat en Doellaagstraat goed

GlabbeekAquafin en de gemeente Glabbeek gaan eind dit jaar van start met de aanleg van nieuwe rioleringen en de vernieuwing van het wegdek in de Langstraat en de Doellaagstraat in deelgemeente Attenrode-Wever. Tegelijk wordt ook een deel van het voetpad vernieuwd en nemen we maatregelen tegen wateroverlast. “De totale kostprijs van deze werken is 4.348.022,32 euro waarvoor we maar liefst 4.260,871,49 euro Vlaamse subsidies naar Glabbeek konden halen. Het gemeentelijk aandeel in de kostprijs van deze werken is hierdoor maar amper 72.025,48 euro.”