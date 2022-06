Gemeentebestuur dient bezwaar in tegen het Vlaams stikstofplan PAS

“Glabbeek is als Hagelandse landbouwgemeente sterk afhankelijk van de conjunctuur in de landbouw- en fruitteeltsector. In onze gemeente zijn er bovendien ook heel wat toeleverings- en verwerkende bedrijven gevestigd, die voornamelijk diensten leveren aan de landbouw- en fruitteeltbedrijven in de regio”, zegt Landbouwschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Een bevriezing of afbouw van de landbouwactiviteit zal een impact hebben op de tewerkstelling in onze regio.

Voldoende ontwikkelruimte

“Doordat voor het significatiekader voor toekomstige vergunningverlening aan landbouwers een bijzonder lage drempelwaarde wordt gehanteerd, vrezen wij dat geen enkel landbouwbedrijf in onze landbouwgemeente straks nog uitbreidingskansen heeft. Nochtans is voldoende ontwikkelruimte voor de blijvers in de sector van essentieel belang. Want laten we eerlijk zijn als landbouwers niet meer kunnen boeren in een landbouwgemeente, waar gaan ze dit in de toekomst dan nog wel kunnen! Bij navraag in de sector, onder andere via onze landbouwraad, horen wij dat de Vlaamse landbouwers met de rug tegen de muur zet door slechts beperkte mogelijkheden toe te laten om de emissies te laten dalen en veel te weinig in te zetten op innovatie. Zo worden doelstellingen op stalniveau geformuleerd, waarbij landbouwers slechts over een beperkt aantal mogelijkheden beschikken om hun emissies te doen dalen waardoor het voor veel bedrijven praktisch en/of economisch niet haalbaar is om de doelstellingen te halen. De Vlaamse Overheid is in deze nalatig, doordat een landbouwer een taakstelling krijgt opgelegd en diezelfde bevoegde overheid slaagt er niet in de noodzakelijke technieken te erkennen en valideren. Dit is onaanvaardbaar en geen voorbeeld van deugdelijk bestuur”, besluit Kris.

Rechtszekerheid

“Ook al hebben we in Glabbeek geen landbouwbedrijven die dienen te sluiten, toch zijn we als gemeentebestuur van mening dat de regelgeving voldoende rechtszekerheid moet bieden aan elk bedrijf in Vlaanderen”, reageert burgemeester Peter Reekmans. “De Vlaamse Regering pleegt namelijk reinste contractbreuk door vervroegd landbouwbedrijven (de zogenaamd rode en donkeroranje bedrijven) met een geldige vergunning te sluiten en percelen versneld uit landbouwgebruik te nemen. Deze maatregelen hebben enorme gevolgen voor de landbouwgezinnen, maar dragen nauwelijks bij aan de effectieve doelstellingen. Als vergunningverlenende overheid op gemeentelijk niveau zijn ook wij hierin betrokken. Het is onaanvaardbaar dat geldig verleende vergunningen met alle noodzakelijke adviezen plots ingetrokken of ingekort worden. Hierdoor wordt de overheid steeds meer beschouwd als een onbetrouwbare partner, waarin wij als gemeente Glabbeek niet willen worden meegesleurd. Bedrijven, zij het nu landbouw of industrie, die een geldige vergunning gekregen hebben investeren in functie van hun wettelijk toegelaten bedrijfsontwikkeling. Het terug intrekken van een geldige vergunning omwille van mogelijks negatieve impact op natuurdoelstellingen -en dit op basis van erg theoretische simulatiemodellen- is qua rechtszekerheid gewoon onaanvaardbaar. We kunnen bovendien als gemeentebestuur niet aanvaarden dat de voorliggende aanpak voor emissiereductie in de PAS, het levenswerk van duizenden landbouwfamilies (en de generaties voor hen) op losse schroeven zet. Glabbeek is een echte plattelandsgemeente waarin de verwevenheid met de agrarische gemeenschap op sociaal en maatschappelijk vlak al decennia lang bepalend is geweest voor onze gemeente. De afwisseling en verwevenheid van landbouw en natuur in het landschap is maar kunnen ontstaan, doordat de landbouwers zelf de voorbije eeuwen respect gehad hebben voor de aanwezige natuurwaarden. We willen dat evenwicht dan ook niet bruusk doorbreken door een beleidskader te steunen, dat aan landbouwers in een landbouwgemeente als de onze geen enkele toekomst biedt.”

Voldoende voedsel

“Tot slot zijn we als gemeentebestuur echt bezorgd, dat deze PAS de toekomst van de Vlaamse voedselproductie onzeker maakt waardoor onze voedselvoorziening meer afhankelijk wordt van het buitenland. Buiten Vlaanderen ligt de lat op vlak van klimaat, milieu, dierenwelzijn, werkomstandigheden, voedselveiligheid, voedselkwaliteit… vaak veel lager dan bij ons. De duurzaamheid van ons voedsel gaat bijgevolg op alle vlakken achteruit. Wij moeten gezien de huidige geopolitieke spanningen als beleidsmakers onze verantwoordelijkheid opnemen en in de eerste plaats ervoor zorgen dat iedereen voldoende, kwalitatief en betaalbaar voedsel heeft. Om dit te realiseren zullen we onze toekomstige generatie boeren echt nodig hebben. We moeten hen dan ook een volwaardige toekomst bieden! Wij vragen daarom de Vlaamse regering om bij de vaststelling van de definitieve PAS de socio-economische impact op de landbouwsector en de gehele agrovoedingsketen tot een minimum te beperken en de lokale tewerkstelling en de lokale voedselproductie op die manier maximaal te vrijwaren”, besluiten de burgemeester en schepen.

