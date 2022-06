Gemeente zet extra ploegen in om kerkhoven en straten maximaal onkruidvrij te houden

“Sinds het gebruik van pesticiden in 2015 verboden werd om onkruid te bestrijden op het openbaar domein werken we in Glabbeek al enkele jaren succesvol met gesubsidieerde groenjobs via het sociaal economiebedrijf de Winning om onze kerkhoven permanent onkruidvrij te houden”, zegt schepen van groendienst en begraafplaatsen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “Bij weersomstandigheden als vandaag zetten we extra ploegen in om beginnend onkruid meteen te laten wegbranden op onze kerkhoven. Want de enige manier om kerkhoven maximaal proper te houden is onmiddellijk beginnend onkruid meteen te laten verwijderen door extra ploegen in te zetten. Voor ons als gemeentebestuur blijven onkruidvrije en propere begraafplaatsen absoluut prioritair gemeentelijk beleid uit diep respect voor onze overledenen. Inwoners kunnen ook steeds onkruidgroei op kerkhoven melden via hans.hendrickx@glabbeek.be”