Gemeente viert 89 gouden, diamanten en briljanten huwelijksjubilarissen

Glabbeek Burgemees­ter en midden­stand­sche­pen openen samen nieuwe zaak in Glabbeek: “Klanten kunnen hier nu terecht voor het totaalpak­ket”

Dat burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en schepen van Middenstand Tom Struys (Dorpspartij) geloven in het handelscentrum van Glabbeek blijkt eens te meer. De twee ondernemers bundelen namelijk de krachten van hun bedrijven in een nieuwe zaak C Store langs de Grotestraat. Daar kunnen klanten terecht voor de expertise van schildersbedrijf Struys en Co en ramen- en deurenspecialist C Systems.

12:49