Gemeente reikt eretitel en ereteken uit aan oud hoofdveldwachter Michel Tweepenninckx

Update Buren reageren op arrestatie gepensio­neer­de boer (79) nadat zijn echtgenote gewurgd wordt teruggevon­den: “Hij zei wel eens dat haar ziekte hem héél zwaar viel”

In de Heidebergstraat in Tielt-Winge is maandagavond een bejaarde vrouw (78) dood teruggevonden. Haar echtgenoot, een landbouwer op rust, werd gearresteerd maar ontkent elke betrokkenheid. Het parket bevestigt evenwel dat er een onderzoek werd geopend voor moord. Buren spreken over een vriendelijk, maar eerder teruggetrokken koppel. “Als hij het heeft gedaan, moet den Hollander wel echt ten einde raad zijn geweest.”