Gemeente organiseert eerste editie van Gravelride

Michel Wuyts brengt ode aan ex-topcoureur en ereburger Georges Claes: “Held van Pa­rijs-Rou­baix op rosbief, suiker­klont­jes en bananen”

Aan de vooravond van de 120ste editie van Parijs-Roubaix wordt Georges Claes - in 1946 en 1947 winnaar en in 1948 derde in de Hel van het Noorden - officieel als postuum ereburger van Boutersem ingehuldigd. In deelgemeente Kerkom hield Claes jarenlang café Parijs-Roubaix open. Michel Wuyts, wielercommentator voor Het Laatste Nieuws en VTM en afkomstig uit het naburige Lovenjoel, liep er regelmatig langs. Hij brengt een hommage aan Claes, die in 1994 op 74-jarige leeftijd overleed maar eeuwig om zijn prestaties in Parijs-Roubaix zal herinnerd worden.