Gemeente ondersteunt renovatie kapelletjes op privé eigendom met gemeentelijke subsidies

Tienen Niet enkel toilet, ook sfeervolle verlich­ting van vernieuwde grote markt loopt vertraging op: “Tegen zomer genieten van twintig tinten wit”

De feestelijke heropening van de vernieuwde Grote Markt was werkelijk een schot in de roos. Helaas waren niet alle afwerkingen en details klaar. Zo is het eerste en enige openbare, toegankelijk toilet, nog steeds niet in gebruik. Maar ook de verlichting van de historische gebouwen is nog niet klaar. Eerst waren er problemen met de levering van de armaturen, vervolgens met de aannemer. “We moeten geduld hebben, maar het zal mooi zijn.

25 maart