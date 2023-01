Gemeente neemt zoutsilo met laadkaai in gebruik

“Onze strooidiensten leveren al jaren tijdens de winter prachtig werk in ons dorp en we zorgen er als gemeente door een goede opvolging van de weerberichten steevast voor dat we vooral steeds tijdig uitrijden om de wegen bij sneeuw en gladheid maximaal veilig te kunnen houden”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Tot de vernieuwing van het gemeentelijk domein lag ons strooizout opgeslagen in een oude loods. Het strooizout tastte niet alleen de metaalstructuur van de loods aan, maar we moesten de strooiwagens ook steeds laden met een heftruck met schop. We beslisten daarom om geen strooizout meer op te slaan in de nieuwe gemeenteloods, maar om een zoutsilo van 50 ton met laadkaai te plaatsen. Hierdoor beschikken we nu niet alleen over een veel grotere eigen stock van strooizout, maar zullen we in de toekomst ook veel sneller de strooiwagens kunnen (bij)laden en wordt het strooizout bovendien veel milieuvriendelijker opgeslagen.”