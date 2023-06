Gemeente liet nieuwe mobiliteitsstudie opmaken voor woonwijk Baekveld en veiligere schoolomgeving in Bunsbeek

Op de gemeenteraad van donderdag 8 juni zal de Dorpspartijmeerderheid de nieuwe mobiliteitsstudie goedkeuren die werd opgemaakt voor de woonwijk Baekveld en een veiligere schoolomgeving in deelgemeente Bunsbeek. In deze mobiliteitsstudie werd zeer grondig onderzocht hoe de nieuwe gemengde woonwijk Baekveld met private en sociale woningen op vlak van mobiliteit het veiligste kan ontwikkeld worden en vooral hoe ook tegelijk de schoolomgeving in Bunsbeek heel wat veiliger kan gemaakt worden.