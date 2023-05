Gemeente kiest voormalig politiechef Luc Liboton als nieuwe noodplanambtenaar met ervaring

Roger van schoenmake­rij Den Express overleed jaar geleden, maar zaak blaast 90 kaarsjes uit: “Iets veranderen aan de winkel? Nooit!”

Het valt niet te ontkennen dat er in de Leuvensestraat wat handelspanden leeg staan. Maar er zijn er ook die een vaste waarde blijven. Liefst twee winkels mogen dit jaar 90 kaarsjes uitblazen Drogisterij Niclaes en Den Express (schoenmakerij en lederwaren). Er zijn nog wat gelijkenissen : de zaakvoerder overleed plots; maar de echtgenote en dochter zetten de zaak verder. Maar toch één grote tegenstrijdigheid. Terwijl de drogisterij in de loop de jaren als eens een transformatie onderging, bleef de tijd in den Express werkelijk stilstaan. Nauwelijks veranderde er iets aan het interieur. Ook niet nadat Roger vorig jaar plots overleed. “Hij zou het niet gewild hebben. Toen ooit, door een zware brand en ontploffing van de drogisterij Peeters hier wat verderop het etalageraam sneuvelde, was dat voor Roger een heus drama. Hij liet zo goed als kon de originele beschildering ‘namaken’ op het nieuwe raam...toch was dat niet hetzelfde.”