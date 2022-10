Gemeente is geen voorstander om langdurig de straatverlichting te doven

“Als gemeentebestuur zijn we geen voorstander om de straatverlichting in de toekomst te gaan doven”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Maar door de enorm gestegen energieprijzen gaan we als gemeente akkoord met het doven van de straatverlichting tussen 23 en 5 uur, met uitzondering van vrijdagnacht en zaterdagnacht als tijdelijke crisismaatregel. Het zou trouwens ook geen enkel nut hebben enkel in Glabbeek de straatverlichting ’s nachts te laten branden als alle andere gemeenten in de ruime regio ze tijdelijk wel zullen gaan doven, vandaar dat we ons in dit dossier collegiaal opstellen met de regio. De besparing voor het tijdelijk doven van de straatverlichting gaat voor Glabbeek over een bedrag van 50.000 euro. De straatverlichting in Glabbeek bestond in 2020 uit 1.000 stuks oudere gele lampen of sox-armaturen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 47 kW. Intussen hebben we de voorbije twee jaar al 30% hiervan vervangen door nieuwe LED-armaturen en tegen 2027 is de verledding van onze straatverlichting volledig klaar. Pas als al deze lampen vervangen zijn door LED-verlichting kunnen we zelf onze straatverlichting gaan aansturen en dimmen, waardoor we een uiterst energiezuinigere straatverlichting krijgen. Als gemeentebestuur zullen we dus in de toekomst onze straatverlichting laten branden, maar op een slimme en energiezuinige manier. Voor de gemeente Glabbeek is het doven van de straatverlichting als tijdelijke crisismaatregel ook enkel mogelijk gedurende een beperkte periode waarover momenteel nog onderhandelt wordt met Fluvius en de andere gemeenten.”