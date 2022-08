Gemeente investeert in bewakingscamera’s op gemeentelijke sites

De bewakingscamera’s worden geplaatst aan de ingang van de schoolsite, maar ook aan de sportkooi, de kleuterspeelplaats en de speelplaats van de lagere school.“Met meerdere camera’s gaan we de volledige schoolsite nu beveiligen om vandalisme in de toekomst te vermijden. Ik moest deze week noodgedwongen een politiebesluit uitvaardigen waarbij de schoolsite buiten de uren van de vakantiewerking en de school tijdelijk gesloten blijft om nieuw vandalisme en brandstichting te voorkomen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Omdat het merendeel van voorbeeldige jongeren nu gestraft worden door enkele vandalen, gaan we de komende weken de camera’s plaatsen op de schoolsite, zodat jongeren er snel terug kunnen komen spelen ’s avonds en in het weekend. Jongeren die normaal komen spelen zullen geen last hebben van de camerabewaking, maar bij elke vorm van vandalisme zal de politie de camerabeelden bekijken om de daders te kunnen identificeren en te laten vervolgen.”

Ook gemeentelijk domein

“Eveneens op het gemeentelijk domein gebeurde er al meermaals vandalisme, diefstal en worden er regelmatig nachtelijke bezoekers met verkeerde bedoelingen opgemerkt. Maar ook bij fuiven in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 gebeurden er al regelmatig vechtpartijen”, gaat de burgemeester verder. “Door Hangaar 44 nu volledig te beveiligen met camera’s binnen en buiten zullen vechtersbazen in de toekomst snel geïdentificeerd kunnen worden door de politie en kunnen de beelden als bewijslast gebruikt worden bij gerechtelijke vervolging. Maar ook de volledige omgeving rond het gemeentehuis, GC De Roos en de gemeentelijke sporthal wordt na de vernieuwing van het gemeentehuissite en de aanleg van de nieuwe sportterreinen voorzien van bewakingscamera’s. Blijkbaar is dit nog de enige manier om het vandalisme dat al een tijdje ons dorp teistert een halt toe te roepen. De vandalen die in de toekomst denken hun baldadigheden te kunnen blijven volhouden zullen we identificeren en hen onmiddellijk voor de rechtbank brengen. Maar ook tegen amokmakers die denken fuiven te kunnen blijven verpesten met vechtpartijen in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 gaan we in de toekomst fors optreden waarbij het beeldmateriaal als bewijslast zal gebruikt worden voor gerechtelijke vervolging en het opleggen van een tijdelijk of definitief toegangsverbod voor fuiven in Glabbeek. Ons dorp is al jaren een gezellig dorp dat fors investeert in speelinfrastructuur voor de jeugd en met onze gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 zijn we enorm gastvrij voor feestende jongeren in de regio. Het overgrote deel van de jongeren gedraagt zich ook voorbeeldig, daarom willen we de rotte appels er tussen uit halen die het steeds verpesten voor anderen.”