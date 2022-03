Gemeente investeert in 5.000 zonnepanelen op openbare gebouwen

“Momenteel zijn we bezig met de laatste fase van het asbestvrij maken van dit oud militair domein, zodat volgend jaar alle loodsen gerenoveerd zijn. Ook de bouw van de aanpalende nieuwe medische campus gaat volgend jaar van start”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Daarna kunnen we de volledige site voorzien van zonnepanelen, want we hebben maar liefst 4.000 m² aan dakoppervlakte dat perfect georiënteerd is voor zonnepanelen.”

500 gezinnen

“Met dit plan kunnen we maar liefst 500 van onze 2.300 gezinnen uit onze gemeente voorzien van elektriciteit. Voor dit belangrijk dossier van hernieuwbare energie hadden we al uitgebreid overleg met het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en binnenkort gaan we op zoek naar een energiebedrijf dat via een burgercoöperatie alle inwoners de kans geeft mee te participeren in dit groene energieproject. Doordat we het oud militair domein asbestvrij gemaakt hebben en alle loodsen aan het renoveren zijn hebben we hier maar liefst 8.000 m² dakoppervlakte waarvan de helft uiterst geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Met maar liefst 5.000 zonnepanelen bevoorraden we ruim 500 gezinnen in ons dorp. In Glabbeek gebruiken we graag zulke opportuniteiten, waardoor we als kleine gemeente meer dan ons steentje bijdragen in de omslag naar hernieuwbare energie.”