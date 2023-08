Gemeente Glabbeek plant 18,1 hectare nieuwe bossen in amper tien jaar

Ga op ridder­tocht en neem deel aan het grote drakentor­nooi

Ouders, grootouders en kinderen kunnen samen onze mooie gemeente ontdekken op een actieve en speelse manier. Deze zomer –tot en met 30 september 2023– kan je in Glabbeek terecht voor een belevingstocht in augmented reality (AR). Tijdens deze wandeling krijg je op je smartphone opdrachten in AR: je ziet de echte wereld verrijkt met virtuele ridders en draken. Ga op pad met Ridder Rik, train je draak en word de kampioen van het Grote Drakentornooi!