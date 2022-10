Gemeente Glabbeek dooft straatverlichting toch niet: “We kiezen ervoor om veiligheid te laten primeren”

“Wij maakten als één van de eerste gemeentebesturen al in 2018 bewust een andere beleidskeuze. Hierdoor is er vandaag 38% van onze straatverlichting volledig vervangen door een slimme energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen die we kunnen dimmen. Tegen 2027 zal onze volledige straatverlichting hierdoor dus heel wat energiezuiniger zijn”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Quote Tijdens de komende donkere wintermaan­den zijn er teveel wegenwer­ken in onze gemeente Kris Vanwinkelen, schepen van openbare werken

Oorspronkelijk werd door Fluvius gecommuniceerd dat de crisismaatregel enkel mogelijk was in een volledige regio. “Omdat Glabbeek een goede verstandhouding met de buurgemeenten enorm belangrijk vindt, wilden we uit solidariteit deze crisismaatregel niet tegenwerken.” Maar nu Fluvius heeft laten weten dat elke gemeente autonoom kan beslissen, heeft het bestuur beslist de straatverlichting niet te doven. “Tijdens de komende donkere wintermaanden zijn er teveel wegenwerken in onze gemeente. We kiezen ervoor om veiligheid te laten primeren.”

Wegenwerken

Glabbeek start wegenwerken op in maar liefst 16 straten: in de Langstraat/Doelaagstraat, Hoefstraat en Attenrodestraat (in deelgemeente Attenrode-Wever), de Dorpsstraat, Bergeveldstraat, Kerkstraat, Lentedreef en Stationsstraat (in deelgemeente Kapellen), de Craenenbroekstraat (in deelgemeente Glabbeek), de Hoeledenstraat (in deelgemeente Zuurbemde) en de Hoeledensesteenweg, Pepinusforstraat Boeslinter, Ruekenbosstraat en Schaffelbergstraat (in deelgemeente Bunsbeek). “Deze wegenwerken vallen nu grotendeels samen omdat we hier qua timing afhankelijk zijn van de doorlooptijd van de subsidiedossiers. Ook al zorgen we voor een maximale spreiding over alle deelgemeenten, toch zorgen wegenwerken altijd voor heel wat hinder voor de omwonenden. Op dat ogenblik in de donkerste maanden van het jaar onze inwoners in al deze werfzones dan ook nog eens volledig in het donker zetten is spelen met de veiligheid. Dat risico willen we als gemeentebestuur niet nemen”, gaat schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) verder.

Quote Vanaf volgend jaar besparen wee 70.000 euro per jaar op onze gemeente­lij­ke energiefac­tuur. We zijn dus financieel in staat de duurdere straatver­lich­ting deze winter te kunnen dragen Peter Reekmans, burgemeester

Besparingen

De crisismaatregel van Fluvius om de straatverlichting te doven levert voor Glabbeek een besparing op van 16.000 euro. “Dit is een veel kleinere besparing dan in vele andere gemeenten. We namen al eerder structurele maatregelen door onze gemeentelijke gebouwen tegen eind dit jaar volledig energieneutraal te maken. Hierdoor besparen we vanaf volgend jaar 70.000 euro per jaar op onze gemeentelijke energiefactuur. We zijn dus financieel in staat de duurdere straatverlichting deze winter te kunnen dragen. Als gemeentebestuur zijn we ook van mening dat inwoners voor hun gemeentebelastingen recht hebben op een gemeentelijke dienstverlening zoals straatverlichting die al jarenlang bestaat”, aldus burgemeester Reekmans.

