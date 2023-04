Gemeente gaat opnieuw straatverlichting in vijftien straten vernieuwen met ledlampen

25.000 toeschou­wers voor legendari­sche paardenpro­ces­sie in dorpje Hakendover: “Met 150 paarden door een veld galopperen, dat geeft een kick”

Eén groot feest, zo kon de paardenprocessie in Hakendover het best worden beschreven. Zo’n 25.000 toeschouwers vonden op paasmaandag immers de weg naar het evenementen. Een enorme opkomst, als je weet dat het dorpje Hakendover slechts 1.500 inwoners telt. De processie zelf zorgde vooral voor veel blije gezichten, liters bier, uiteraard heel wat paarden en pony’s én een deelnemer die er al voor de 51ste keer bij is. Onze reporter trok haar laarzen aan en ging zelf op pad in de drukte.